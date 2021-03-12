Роскомнадзор делает вид, что замедлил Twitter. И хочет диалога

В Роскомнадзоре сообщили о готовности к диалогу с Twitter. И заявили, что компания не реагирует на запросы и требования.

Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на слушаниях в Общественной палате РФ «Вынужденное замедление Twitter — выводы для всех».

«Наши претензии остаются без ответа. Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они в любой момент могут оспорить в российском суде. Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», — сказал Зайцев.

Он добавил, что Twitter может оспорить замедление своей работы в России в суде, но реакции пока также не было. Зайцев отметил, что Роскомнадзор замедляет доступ к социальной сети в рамках российского законодательства.

«За неудаление такого [запрещенного] контента предусмотрено ограничение доступа. И мы уведомляли Twitter о возможной блокировке, если компания не выполнит требование об удалении запрещенного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры в виде замедления доступа к данной интернет-площадке. Повторюсь, мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц в Twitter, и они нас знают», — добавил представитель ведомства.

По материалам «ТАСС».

Сегодня на «Клерке» писали о том, что власти могут заблокировать Twitter на территории России навсегда. А ранее — что начали замедлять, при этом прихватив ряд других сайтов.

А еще появился сервис, показывающий, замедлен Twitter или нет. Вот как выглядел результат у редакции:

А у вас?