В графике отпусков формы Т-7 необязательно заполнять графу с фактической датой

В графике отпусков унифицированной формы Т-7 есть две графы для указания даты начала отпуска. В графе 6 указывается запланированная дата, в графе 7 — фактическая.

На портал Роструда поступил вопрос по поводу заполнения графы 7, когда запланированная дата совпадает с фактической.

Роструд ответил, что нормами действующего законодательства порядок заполнения графика отпусков не установлен.

Графа 7 графика отпусков обычно заполняется по мере ухода работников в отпуск или по возвращении из него.

Если отпуск работника не переносится, а фактическая дата отпуска совпадает с запланированной, графу 7 нередко не заполняют.