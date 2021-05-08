5% россиян считают, что бухгалтеры слишком много зарабатывают

Пять процентов опрошенных россиян считает, что бухгалтеры получают неоправданно высокие зарплаты. 4%, что такие зарплаты у врачей, а 1% — у учителей. При этом, 80% считают, что слишком большие зарплаты у чиновников.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

В исследовании приняли участие 5 тысяч респондентов из всех регионов.

«Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. Двадцать девять процентов жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов», — выяснили исследователи.

Почти каждый пятый опрошенный указал, что слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%).

Менее 20% жителей России считают, что чересчур большие заработки у маркетологов (17%) и дизайнеров (11%). А менее 10% жителей России высказали мнение, что слишком высокие зарплаты у бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).

В варианте «Другое» респонденты чаще всего выбирали артистов и спортсменов.

При этом, опрошенные указали, какие, по их мнению, должны быть зарплаты в данных профессиях.

чиновники должны зарабатывать около 88,9 тысячи рублей в месяц;

топ-менеджеры — 103,2 тысячи;

риелторы — 76,6 тысячи рублей;

финансисты — 102,3 тысячи;

юристы — 95,9 тысячи,

менеджеры по продажам — 91,2 тысячи рублей.

Самой высокой после «понижения» оказалась зарплата IT-специалистов — 108,6 тысячи рублей.

Жаль, про бухгалтеров не сказали, интересно же.