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Стоимость командировочного VIP-билета учитываем в расходах полностью

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Рубрика Налог на прибыль
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Стоимость железнодорожного билета с дополнительными сервисными услугами включаем в расходы при расчете налога на прибыль в полном объеме.

Направляя работника в командировку, компании на ОСНО могут учитывать в расходах полную стоимость РЖД-билета, если в него включено питание или дополнительные сервисные услуги. Главное — отсутствие в билете отдельной строки «надбавка за комфорт» или «питание», а включение стоимости доп услуг в общую стоимость билета.

Такое разъяснение было дано в Письме ФНС № СД-4-3/5943 от 29.04.2021.

Если стоимость питания выделена в железнодорожном билете отдельной строкой, то включить данную сумму в расходы при расчете налога на прибыль нельзя.

Данная позиция не новая. Аналогичное разъяснение было дано в письме Минфина РФ от 16.06.2017 № 03-03-РЗ/37488.

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