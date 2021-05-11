Просрочили уплату налога? Придется пояснять налоговикам, почему. Иначе — штраф

Налоговики хотят в требовании пояснений, почему налог вовремя не заплатили. Если не ответить — назначат штраф. Бухгалтеры в недоумении, что нужно отвечать? «Простите, мы нечаянно»?

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Я в непонятках... В феврале по клиенту было получено требование о предоставлении пояснений, с формулировкой:

„В ходе налоговой проверки выявлено несоблюдение налоговым агентом сроков перечисления НДФЛ, отраженных в представленном расчете сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом. В течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего Требования необходимо представить пояснения или внести соответствующие исправления“.

А сейчас прилетел Акт:

» в срок, указанный в требовании о представлении пояснений, пояснения либо уточненный расчет не представлены, тем самым совершено виновное противоправное деяние, за которое п. 1 ст. 129.1 Кодекса предусмотрена налоговая ответственность — 10 000 руб".

А какое я должна была представить требование? Извините что не заплатила вовремя налоги, больше так делать не буду?«.

В комментариях пишут варианты ответов на подобное:

«Надо было написать: Ответ на Требование №... от ... сообщаем: „Простите, больше так не будем, каемся великодушно, убыток бюджету не нанесен, бьем челом, ваши холопы“».

Кому-то тоже подобный акт прилетел от налоговиков:

«Жесть, и мне прилетел, поговорила с ИФНС, сказали не надо. Надо какую-нибудь лабуду ответить, а то потом накрячат на 10К».

Кто-то предлагает просто изложить в ответе, как все было, не ёрничая:

«Поясняем, что удержанный НДФЛ за *** квартал 2021 года был перечислен с нарушениями сроков установленных НК РФ. По состоянию на **.**.2021 г. задолженность уплате НДФЛ отсутствует. Недоимка по удержанному налогу погашена в полном объеме. Как-то так».

Вот более обстоятельный комментарий:

«Надо всегда хоть что-то посылать в ответ. Я сама накололась на этом два раза за прошлый год. Один раз прислали, что не соответствует вид УСН (не доходы, а Д-Р). Я ошарашилась, дозвонилась до инспектора, долго с ней работала — запрашивали прошлую инспекцию, куда подавалось когда-то уведомление и т.п. — но всё по телефону...

Выяснилось, что они правы, мы сдали другую декларацию. А через полгода прилетели 5 тыс за неответ на то Требование. Я ходила на разбор полетов, просила хотя бы снизить штраф. Но все свелось к тому, что мы письменно им ничего не ответили.

И недавно пришло пространное Решение, почему нельзя нам уменьшить этот штраф и мол, 5 тыс. гоните. Обидно, слов нет.

Второе — пришло по компании мелкой запрос про каких-то контрагентов, с которыми у нее не было отношений. А тоже отчетность, ковид... запросила гендира... пока ответил, ну нету и нету ... А тут прилетело аж 10 тыс... Раз ничего не написали им тогда».

Тем не менее, требование есть требование, и отвечать на него нужно.