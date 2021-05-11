Налоговики не проверяют счета самозанятых

Операции по банковским картам, привязанным в приложении «Мой налог», не отслеживаются налоговиками. Привязка карт в приложении нужна для списания суммы НПД, а не для контроля.

ФНС разъяснила, что операции по личным картам самозанятых не отслеживаются. Самозанятые могут принимать оплату от заказчиков на личные карты. Открывать отдельный расчетный счет для профессиональной деятельности не нужно.

В приложении «Мой налог» вводятся только суммы, полученные от заказчиков. И именно с этих данных рассчитывается сумма НПД.

Налог на профессиональный доход был введен в России с 2019 года. За это время более 2 миллионов человек зарегистрировались в качестве самозанятых. Многих из них интересует вопрос, как разграничить личные переводы и доходы от профессиональной деятельности.