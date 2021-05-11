ИП — «мечта» банковского финмониторинга. Хочет торговать без документов о происхождении товара

ИП хочет торговать запчастями, приобретенными без документов. Какую систему налогообложения им выбрать и какие вообще риски будут в будущем?
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Подскажите, собираемся открыть ИП. Торговля автозапчастями. Выручка будет реальная, а вот закупка автозапчастей будет происходить или с Авито или у тех, кто работает в черную и сам на себя. Не самозанятые, не юр. лица. т.е закрывающих документов за закуп не будет, а продавать будем в белую. Какой оптимальный режим налогообложения выбрать? Хотели патент, но призадумались. Сотрудников, скорее всего, в штат брать не будем».
Ну прямо мечта налогового инспектора (или службы безопасности банка). В комментариях в подобном ключе и ответили:
«Какой режим выберут, подскажет суд, а бухгалтера ищите с опытом работы — „год через семь“».
Далее была длинная дискуссия, нужны ли документы о происхождении товара при УСН 6%, или не нужны. А также, подойдет ли им патент (нет, они собираются юрлицам товар продавать через интернет-магазин).
Основная проблема, написали, в том, что иногда происхождением товара интересуется не только налоговая:
«115-ФЗ, проверки финмониторинга банка никто не отменял даже для ИП. Как Вы будете подтверждать закупку запчастей, если всё планируется за нал...».
Этот довод поддержали:
«Вот для меня тоже — это самое главное. Видимо, никто со 115-ФЗ не сталкивался, когда надо предоставить все документы на движение товара, услуг и т.д. И банку, если хоть что-то не понравится, сразу блокируют счёт, причём шансов открыть счёт в другом банке практически нет... Сталкивались и не раз... а если ещё при блокировке счета на счёте есть деньги вообще труба, невозможно никуда их вывести...».
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