Люди с удивлением обнаруживают «левые» записи в своих электронных трудовых книжках

Получить сведения о своей трудовой деятельности по форме СТД-ПФР любой гражданин может с помощью электронного сервиса на сайте ПФР или на портале госуслуг.
Однако в этой форме люди иногда обнаруживают неожиданное. Например, выясняется, что у человека есть какое-то место работы, о котором он не ведает. Это чревато проблемами для тех, кто стоит на учете в ЦЗН и получает пособие по безработице.
Напомним, ранее мы рассказывали о подобных историях.
Пошли проблемы с электронными трудовыми. Путаница
ЦЗН требует вернуть пособие по безработице из-за того, что какая-то фирма внесла липовую запись о приеме в электронную трудовую
На днях очередная жалоба на липовую запись в ЭТК поступила в Роструд.
Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком на своей основной и единственной работе. Между тем в сведениях СТД-ПФР отражен ее прием на работу в еще одну какую-то организацию, также по основному месту работы.
Как так?
Роструд пояснил, что оформление трудовых отношений с гражданином без его согласия, фактического начала работы не является легитимным.
Также нарушением закона является использование персональных данных гражданина без его согласия.
А вы проверяли свою ЭТК?