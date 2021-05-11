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Люди с удивлением обнаруживают «левые» записи в своих электронных трудовых книжках

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Рубрика Электронные трудовые книжки
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Получить сведения о своей трудовой деятельности по форме СТД-ПФР любой гражданин может с помощью электронного сервиса на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Однако в этой форме люди иногда обнаруживают неожиданное. Например, выясняется, что у человека есть какое-то место работы, о котором он не ведает. Это чревато проблемами для тех, кто стоит на учете в ЦЗН и получает пособие по безработице.

Напомним, ранее мы рассказывали о подобных историях.

Пошли проблемы с электронными трудовыми. Путаница

ЦЗН требует вернуть пособие по безработице из-за того, что какая-то фирма внесла липовую запись о приеме в электронную трудовую

На днях очередная жалоба на липовую запись в ЭТК поступила в Роструд.

Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком на своей основной и единственной работе. Между тем в сведениях СТД-ПФР отражен ее прием на работу в еще одну какую-то организацию, также по основному месту работы.

Как так?

Роструд пояснил, что оформление трудовых отношений с гражданином без его согласия, фактического начала работы не является легитимным.

Также нарушением закона является использование персональных данных гражданина без его согласия.

А вы проверяли свою ЭТК?

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