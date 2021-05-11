Работник стал нерезидентом: уточненку по 6-НДФЛ сдавать не нужно

При утрате статуса налогового резидента РФ у работника пересчитывается НДФЛ по ставке 30%. Обновленный расчет сумм налога указывается в 6-НДФЛ в квартале изменения статуса. Сдавать уточненный 6-НДФЛ за все периоды не нужно.

ФНС разъяснила, что если работник утратил статус резидента РФ, это никак не повлияет на ранее сданные расчеты 6-НДФЛ.

В квартале изменения статуса раздел 2 расчета заполняется следующим образом:

строка 100 — ставка 30%; строка 140 — новый размер НДФЛ с учетом повышения ставки;

строка 160 — ранее удержанные суммы НДФЛ.

Такое разъяснение было приведено в Письме ФНС РФ № БС-4-11/6168@ от 30.04.2021.

Расчет по форме 6-НДФЛ сдают все организации и ИП, которые выплачивали зарплату или другие выплаты работникам. Если таких выплат не было, сдавать «нулевой» отчет не надо..