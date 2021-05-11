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Суд сказал, что налоговая оговорка — не причина платить НДС за контрагента

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Рубрика НДС
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Налоговая оговорка, включенная в контракт с поставщиком, не помогла взыскать НДС с поставщика, вычеты по которому налоговики предложили убрать. А в суде налоговики сказали, что налогоплательщик все вычеты убрал добровольно, а предложение их убрать было всего лишь рекомендацией.

Расказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Хартии и налоговые оговорки — не спасение. Компания „ТД Поволжские просторы“ (участник Хартии АПК) подписала согласие на раскрытие налоговой тайны. Включила активно рекомендуемые оговорки в контракт с поставщиком.

Вскоре получила письмо о „проблемности“ своего контрагента: налоговому органу не понравились поставщики второго и последующих звеньев.

Обращения к поставщику результата не дали. Налогоплательщик сторнировал спорные вычеты и стал взыскивать убытки с поставщика. Но суды не увидели оснований для этого: ведь спорную операцию поставщик в своей декларации отразил. Обязанности доплачивать весь НДС (за своих нерадивых контрагентов) нет.

Налоговиков привлекли третьим лицом, и вот что они пояснили:

„Исполнение протокола по представлению уточненной декларации нес рекомендательный характер и исполнен ООО „ТД Поволжские корма“ добровольно. Протокол не является документом подтверждающим отказ Инспекции в налоговом вычете и не нарушает права ООО „ТД Поволжские корма“ в получении налогового вычета по НДС“.

Итог: минус 0,58 млн. руб.

PS: и какой смысл в этих хартиях?».

Постановление 11 ААС от 10.11.2020 по делу № А55-33207/2019 можно скачать во вложении.

А в комментариях дали ссылку на еще одно подобное дело. И на еще одно.

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