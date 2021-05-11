Стоит ли идти работать на полный день в офисе, если у этой компании за год взносов в ПФР 200 тысяч?

Бухгалтеру предлагают работу, полный день в офисе, компания-импортер. Вот только смущает, что по их отчетности они в ПФР платят по 200 тысяч в год. Сколько они платить-то собираются, и стоит ли оно того?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Предложили пройти собеседование на вакансию, причем кадровое агентство.

Все было хорошо, пока не посмотрела их отчетность: фирме 7 лет, а реализация у них 4,8 млн за год — ну и ПФ заплачено за год 200 тыс. Я аж задумалась, а зачем им целый бухгалтер, если они ему собираются платить примерно 10 тыс. белыми в месяц и приносить аж на 500 тыс. реализации?

С точки зрения здравого смысла, ведь должно же быть какое-то понятие о стоимости учета и что нормальный специалист через месяц от такого просто взвоет. А у них еще и полный рабочий день в офисе, офис расположен несколько далеко, не особо-то уйти. Ну если нет взрывного развития, почему не аутсорс?».

В комментариях спросили, как же так, на 10 тысяч полный график:

«Полный график на десятку? А как?!».

Автор отвечает, что это, возможно, не вся зарплата, а только ее белая часть.

«Ну я так понимаю, это белая ЗП, меньше в Москве не начислить. 200 тыс. за год, это примерно ФОТ за год 1 000 000. На всех. В общем, обнять и плакать».

На это пишут, что тут уже даже не плакать:

«Да... Уже даже не плакать, а истерически смеяться».

Кто-то спрашивает, чем они на полный день собрались загружать бухгалтера:

«Интересно, чем они загружать бухгалтера собираются. Вообще странно все бывает, у иных 1.2 млрд оборот и тоже один бухгалтер».

У кого-то обороты не сильно меньше, и вообще один сотрудник в компании. Вероятно, гендир.

«На днях увидела ООО с оборотом 700 млн. и даже вообще в одно лицо без бухгалтера. Импорт».

Еще пишут, что порой очень странные люди на собеседования зовут.

«Собеседование — это не тот вариант, который эти оптимизаторы могут себе позволить. Меня удивляет то, что люди ищут желающих им подчиняться, не выполняя „условий“ игры. Пусть платят аванс и нанимают аутсорсера».

Автор на это пишет, что на собеседованиях часто про «оптимизацию НДС» спрашивают:

«Да легко — на каждом втором спрашивают: „а как вы наш НДС будете оптимизировать?“. У людей конкретно не срастается, что бывший глава ФНС теперь премьер и времена не те».

На подобный вопрос советуют ответ «программно»:

«На „как вы будете наш НДС оптимизировать“, отвечайте, что программно. Вручную, дескать, сейчас уже никто не оптимизирует. А так, вы легко организуете им холдинг, позаказный учет НДС и прогнозирование НДС. Сам налог при этом не уменьшится, но гибкости поведения и чувства выполненного долга добавится. И уточняйте, какой у них бюджет на IT-штиков».

Вообще, кадровое агентство тоже не бесплатно работает. Следовательно, компания может себе это позволить. Другое дело, как там к бухгалтерам относятся. Может, считают, что «только кнопки нажимает».