Заграничный дистанционщик — НДФЛ не удерживаем, а взносы уплачиваем

Если в договоре с дистанционным работником прописано, что рабочее место находиться за рубежом, то обязанности налогового агента по НДФЛ у работодателя не возникает.

Указание рабочего места является обязательным условием трудового договора. Если рабочее место находится в иностранном государстве, то доход такого дистанционщика признается как доход, полученный от источников за пределами РФ. В этом случае работодатель не обязан удерживать и уплачивать НДФЛ. Такое разъяснение дано в Письме Минфина от 14.04.2021 № 03-04-06/27827. Аналогичная ситуация с отпускными, НДФЛ удерживать не надо.

Если дистанционщик является налоговым резидентом РФ, то он самостоятельно уплачивает НДФЛ и сдает декларацию 3-НДФЛ. Если такой работник не является налоговым резидентом РФ, то его доход, полученным из зарубежных источников, не подлежит обложению НДФЛ.

Страховые взносы с зарплаты заграничного дистанционщика при условии, что он является гражданином РФ. Место работы и налоговое резидентство в этом случае не важны.