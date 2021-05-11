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НДС в договорах с банкротами: разъяснения Минфина

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Рубрика НДС
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НДС по действующим договорам с банкротами необходимо пересмотреть в случае изменения стоимости оказываемых услуг.

Такой вывод следует из Письма Минфина РФ от 09.04.2021 № 03-07-11/26558.

Деятельность организаций-банкротов не подлежит обложению НДС с 2021 года. Если банкрот продолжает оказывать услуги по ранее заключенным договорам, то возможны следующие варианты учета НДС:

  • Уменьшение стоимости договора на сумму НДС. Банкрот возвращает НДС покупателю, а покупатель восстанавливает НДС.
  • НДС включается в стоимость договора. В договоре прописывается, что сумма указана без учета НДС. Поставщик не возвращает и не принимает к учету НДС. Если НДС был уплачен до 2021 года, то сумма подлежит восстановлению.
  • В договор не вносятся изменения. Банкрот уплачивает НДС в бюджет по ранее выставленным счетам-фактурам.
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