НДС в договорах с банкротами: разъяснения Минфина

НДС по действующим договорам с банкротами необходимо пересмотреть в случае изменения стоимости оказываемых услуг.
Такой вывод следует из Письма Минфина РФ от 09.04.2021 № 03-07-11/26558.
Деятельность организаций-банкротов не подлежит обложению НДС с 2021 года. Если банкрот продолжает оказывать услуги по ранее заключенным договорам, то возможны следующие варианты учета НДС:
- Уменьшение стоимости договора на сумму НДС. Банкрот возвращает НДС покупателю, а покупатель восстанавливает НДС.
- НДС включается в стоимость договора. В договоре прописывается, что сумма указана без учета НДС. Поставщик не возвращает и не принимает к учету НДС. Если НДС был уплачен до 2021 года, то сумма подлежит восстановлению.
- В договор не вносятся изменения. Банкрот уплачивает НДС в бюджет по ранее выставленным счетам-фактурам.