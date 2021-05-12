Налоговики хотят от компании информацию в рамках налоговой проверки. Но есть два нюанса: во-первых, о таком контрагенте компания в первый раз слышит, а во вторых, сам предмет требования похож на консультацию по проведению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по организации системы учета электроэнергии.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Очередное требование от налоговой. Я каждый раз не устаю удивляться.... Вопрос еще в том, что запрос пришёл по фирме о которой мы даже не слышали совсем и никогда».

На фото видно плохо, вот что там написано:

«Просим предоставить информацию о том, какие специализированные документы (свидетельства, удостоверения, допуски, разрешения, свидетельства СРО, лицензии и др.) необходимы юридическому лицу и его сотрудникам для выполнения комплекса проектно-изыскательных работ, строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ по титулу: „Система мониторинга потерь (МО)“ (организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных).

При выполнении данных работ использовались следующие материалы: счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный; трансформаторы тока (напряжение до 10 КВ); преобразователь первичный; провода и кабели, др.

Сами работы включают в себя: отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей (трехфазный учет на ГБП); присоединение к зажимам жил проводов или кабелей; снятие, обработка и анализ векторных диаграмм; фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжения до 1КВ; обмотка трансформатора измерительного; затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава; настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и управления, контрольные и приемо-сдаточные испытания и др.».

Такая вот информация интересует налоговиков, а по словам автора, еще и по неизвестной им компании. И все это на основании ст. 93, п. 1 ст. 93.1, абз. 1 п. 5 ст. 93.1 НК. В течение пяти рабочих дней со дня получения Требования.

В комментариях пишут, что им подобное присылали. Ответили, что не было взаимоотношений с организацией:

«У нас такое тоже было. Просто пишите, что с такой организацией не было взаимоотношений».

Кто-то пишут, что налоговики, похоже, хотят консультацию по предмету требования.

«А Вы занимаетесь такими работами? Судя по запрашиваемой информации, они у Вас проконсультироваться хотят на халяву. Отправьте им в ответ счёт за консультацию».

Автор пишет, что у них похожий профиль, и они тоже так подумали:

«Да у нас похожий профиль. Мы тоже так подумали, что они консультацию хотят получить».

Вот еще совет:

«Какая прелесть. Напишите, что не знаете, нужны им лицензии или нет при данных работах. И еще, попросите налоговую вам рассказать, если они узнают. Ну а если серьезно, напишите что такого контрагента не знаете и дел с ним не имели».

Может, и правда консультацию хотели, но по привычке в виде требования прислали. Интересно, а в «Комусе» они тоже при помощи требования заказывают? Если по сумме под госзакупку не подпадает?

Вообще, налоговики так могли просто проверить, действительно ли компания занимается всеми указанными вещами, или просто «бумажный НДС» покупает. Но сама постановка вопроса несколько странная.