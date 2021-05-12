Мишустин: статус самозанятых шире пропишут в законе о выборах

Михаил Мишустин не против, если статус самозанятых будет шире прописан в законодательстве, но не в виде профессии. Об этом премьер-министр заявил сегодня, выступая в Госдуме.

Однако речь идет вовсе не о налоговых нюансах НПД, а об отражении самозанятых в выборном законодательстве.

Депутат от ЛДПР посетовал, что Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект партии, который предполагал поправки Федерального закона от 12.02.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Напомним, в этом законе дается определение понятия «род занятий» кандидата. Там хотели прописать, в том числе, и деятельность самозанятых.

📌 Реклама

Мишустин пояснил, что самозанятый — это не профессия, это налоговый режим. Это человек, который не имеет работодателя и работников и оказывает услуги самостоятельно, своими силами.

Добавим, в отрицательном отзыве Правительства на этот закон говорится:

Полагаем, что данное положение является излишним, поскольку профессиональный доход является одним из видов дохода, кроме того, законодательное регулирование отношений, связанных с понятием «самозанятый» (с учетом характера такой деятельности), должно осуществляться в отраслевом законодательстве, к которому избирательное законодательство не относится.

Между тем сегодня Михаил Мишустин обещал создать рабочую группу, чтобы посмотреть, каким образом в выборном законодательстве можно обозначить статус самозанятых. При этом самозанятых впишут в выборное законодательство не как профессию, а как вид заработка.