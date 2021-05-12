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Мишустин рассказал, как власти будут бороться с выводом огромных дивидендов за рубеж

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Рубрика Экономика России
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Во время ежегодного отчета Правительства перед парламентом, Мишустину был задан вопрос о жадности. А именно, о том, что в нашей стране зарабатывают огромные средства, и их же выводят за рубеж.

Вопрос задал спикер ГД Володин.

«Огромные средства заработают в нашей стране, а потом их выводят. Всё это негативно влияет. С одной стороны, наносится ущерб экономике, выводятся средства, которые могли бы дальше расходоваться на развитие предприятий, бизнеса.

С другой стороны, те, кто их выводят, подвергают риску эти ресурсы, потому что жизнь, по-видимому, никого ничему не учит, учитывая, что и санкции, и недружественные шаги, которые предпринимаются другими государствами, как правило, приводят к тому, что эти ресурсы потом заморозят, а эти средства, опять-таки хочу сказать об этом, заработаны в нашей стране.

И нам важно, чтобы в этом вопросе был наведён порядок. И вообще люди спрашивают: когда вы наконец-то всё это прекратите?»

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Он также отметил, что Мишустин, вступая в должность премьера, обещал этот вопрос сделать для себя приоритетным.

«Этот вопрос задаётся из года в год. Вы, когда выступали в Думе при назначении на должность Председателя Правительства, говорили, что для Вас это будет приоритетом».

На это премьер -министр ответил:

«Мы сразу же, как только (Вы говорите о прошлогоднем отчёте) перед вами отчитались, приступили к реализации этих намерений. Не просто приступили к реализации намерений, а по четырём самым главным низконалоговым юрисдикциям подвергли изменениям наши соглашения о налогообложении. Одна из них — Нидерланды — не согласилась. Кипр, Мальта, Люксембург согласились. И вчера, я знаю, вы приняли соответствующий закон о денонсации соглашения с Нидерландами, который должен потом проходить процедуры».

Также он рассказал о планах Минфина изменить соглашения с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией.
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«Если прибавить эти страны, то около 90% средств, которые выводятся в так называемые транзитные территории, это составит. Ещё раз: как транзитные территории. Что это означает? Когда компания вывела туда средства, она должна по соглашению об избежании двойного налогообложения использовать их и вкладывать в экономику этой страны. Для этого даётся льгота. Она в этом смысле является кондуитной и выводит их дальше. Я по-русски скажу: прячет.».

Далее он рассказал, какие отрасли лидируют по выводуц дивидендов.

«На первом месте топливно-энергетический комплекс. Это примерно 27% всех дивидендов, роялти и процентов. На втором месте металлургия. На третьем месте банки. Это примерно, если говорить об общем объёме. Потом ритейл, логистика и другие отрасли».

По материалам с сайта Правительства.
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