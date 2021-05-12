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Что отвечать налоговикам, если в компании зарплаты ниже средних по отрасли?

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Рубрика Зарплата
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Налоговики вызывают директора для дачи пояснений по вопросу среднеотраслевой зарплаты. Что средняя по отрасли она больше, чем у него в компании. Что ему отвечать налоговикам?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Директора вызывают в ФНС для дачи пояснений ,почему зарплата ниже среднеотраслевой. А среднеотраслевая по ОКВЭД — 69930 рублей. По факту у нас зарплата 28000 рублей. Что говорить, чем объяснять?».

В комментариях пишут:

«Вопросы оплаты труда являются сугубо внутренним делом Общества и его работников. Общество обеспечивает своим работникам достойный уровень оплаты труда, соблюдая при этом государственные гарантии, предусмотренные статьей 130 ТК. Вопросы оплаты труда не регулируются законодательством о налогах и сборах».

Кто-то пишет, что отправлять директора в налоговую нужно только с юристом.

«Вот мне больше всего „нравится“. Когда давали субсидии пострадавшим, то считали от МРОТ. А как проверки — то от отраслевой.. На комиссии директор — только с сопровождением в лице юриста или хотя бы ГБ».

Еще советуют все списывать на последствия ковида:

«Ковид вам в помощь. На него валите. Составят протокол комиссии. Не беда, бумага всё стерпит. Будут грозить прокуратурой и карами небесными. Пожмите плечами, мол так тому и быть. И дело с концом».

И еще совет, что говорить:

«Средняя она на то и средняя, что вычисляется и от самой маленькой и от самой большой. Главное, что выше МРОТ. А что до среднеотраслевой не дотягивает — так, и директор не Илон Маск. В стране кризисы с 2008 года уже 13 лет подряд, как можете, так и плывете».

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