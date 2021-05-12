Справка об отсутствии судимости при трудоустройстве на работу: выборочно или для всех

Требование о предъявлении справки об отсутствии судимости обязательно для отдельных категорий сотрудников. Запрашивать ее у всех при приеме на работу не обязательно.

Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф отметил, что не все работники обязаны предъявлять справку о судимости при приеме на работу. Такая обязанность предъявляется к некоторым профессиям, например к педагогам, медработникам или военнослужащим. Конкретного перечня таких профессий нет, условия о необходимости предъявления такой справки прописаны ст. 331, 351 ТК РФ и иных федеральных законах.

От обычных сотрудников, например, от разнорабочих или производственных работников, такую справку получать не надо. Работодатель не имеет требовать такой документ от всех сотрудников или отказывать в приеме на работу при его непредставлении.

Справка о судимости не имеет срока действия. Если у работодателя возникают сомнения в ее действительности, он может запросить в УМВД сведения о судимости с приложением к запросу копии заявления о приеме на работу.