Выдача зарплаты произведенной продукцией в полном объеме запрещена

Работодатель не имеет права выдавать всю зарплату равноценным объемом выпускаемой продукции. Максимально допустимый размер выдачи — 20%.

По заявлению работника или в соответствии с коллективным или трудовым договором сотрудникам может выдаваться в неденежной форме не более 20% от суммы заработной платы. Остальная часть выплачивается денежными средствами. Такое разъяснение опубликовал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Нормы выплаты заработной платы прописаны в ст. 131 ТК РФ. Запрещена выплата зарплаты в виде купонов, оружия, боеприпасов, наркотическими и иными опасными средствами или расписками.