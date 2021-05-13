С 1 июля начнут увольнять госслужащих

Всех сотрудников госорганов и органов местного самоуправления, которые имеют доступ к государственной тайне, будут увольнять за отсутствие или двойное гражданство, а также при наличии вида на жительства или права на постоянное проживание за рубежом.

Нововведения вносятся в ТК РФ Федеральным законом от 30.04.2021 № 109-ФЗ и вступают в силу с 1 июля 2021 года. До конца 2021 года установлен переходный период. В течение этого времени все сотрудники госорганов, имеющие доступ к гостайне, должны прекратить двойное гражданство или аннулировать вид на жительство. В противном случае они будут уволены за несоответствие требованиям или переведены на другую должность, на которой нет доступа к государственной тайне.

С июля 2021 года государственные работники должны будут оповещать начальство о получении второго гражданства или вида на жительство в течение 5 рабочих дней. А работодатели при приеме на работу сотрудников госорганов с доступом к гостайне будут обязаны проверять кандидата на гражданство.