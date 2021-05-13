Если успешно оспорить решение налоговиков, можно взыскать компенсацию из-за обеспечительных мер. Но не факт, что ее оставят в следующих инстанциях

Компания заявила компенсацию упущенной выгоды из-за обеспечительных мер суда во время оспаривания решения налоговиков. Компенсацию присудили в первой инстанции, но в последующих ее сначала уменьшили, а потом и вовсе сняли. Точку в деле поставил ВС.

Определение ВС № 307-ЭС20-10839 по делу №А42-7993/2019, в котором оставили в силу постановление апелляции, постановление кассации же отменили. Судебный акт можно скачать во вложении.

Суть дела в том, что налогоплательщик, оспаривая решение налоговиков, попросил в арбитраже обеспечительные меры на время рассмотрения дела — приостановить действие решения налоговиков. Суд же предложил ответные меры, в виде внесения на депозит суда суммы в размере 8 295 657 рублей. Либо предоставить банковскую гарантию на ту же сумму.

В итоге, решение налоговиков суд отменил, депозит вернул. Налогоплательщик же решил подать иск к налоговой инспекции о компенсации упущенной выгоды — он 17 месяцев не мог воспользоваться большой суммой. Сумма компенсации — один миллион рублей

Суд первой инстанции требования удовлетворил частично.

«С инспекции в пользу общества взыскана компенсация в размере 943602,57 рубля, а также судебные расходы в размере 21702,86 рубля. В удовлетворении остальной части иска отказано».

13 ААС решение изменил, снизив компенсацию до 300 тысяч руб., а судебные расходы, подлежащие возмещению — до 6900 руб.

АС СЗО вообще отменил все компенсации вместе с судебными актами предыдущих инстанций.

Компания обратилась в ВС, с требованием отменить постановления апелляции и кассации, и оставить в силе решение первой инстанции.

«Довод инспекции, принятый судом кассационной инстанции, в соответствии с которым взыскание убытков и компенсации в связи с обеспечением иска возможно только ответчиком и другими лицами, чьи права и (или) законные интересы нарушены указанным обеспечением, после вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда об отказе в удовлетворении иска,но никак не лицом, инициировавшим судебное разбирательство, является неверным».

Как указала Коллегия по экономическим спорам,

«Такой подход привел бы к возникновению коллизии, при которой лицо, чьи имущественные интересы были затронуты принятием обеспечительных мер, не смогло бы воспользоваться существующим правовым механизмом для защиты таких интересов, следовательно, к нарушению принципа равенства прав участников процессуальных отношений».

Однако Коллегия не стала отменять судебный акт апелляции.

«Доводы заявителя, в соответствии с которыми суд апелляционной инстанции без достаточных на то оснований уменьшил размер компенсации, не может быть принят Судебной коллегией во внимание. Суд апелляционной инстанции руководствовался статьями 269-271 АПК и уменьшил размер компенсации, изучив представленные сторонами доказательства и дав им соответствующую оценку».

Сослались на то, что у них на это нет полномочий.

«Полномочиями по изменению выводов, сделанных судом апелляционной инстанции в указанной части, Судебная коллегия в силу части 3 статьи 291.14 АПК не наделена».

В итоге, компании досталась компенсация в 300 тысяч и 6900 руб. возмещения судебных расходов.