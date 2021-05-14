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Пошли проверки по подмене трудовых отношений самозанятыми

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Рубрика Самозанятые
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Налоговики начали проверять работодателей, не нанимают ли они в качестве самозанятых своих же бывших сотрудников. Так, в Новогородской области около 1000 работодателей попали в группу риска, а 30 — прямо нарушили запрет.

Об этом сообщается на сайте нижегородских налоговиков.

Привлекать самозанятого, который был ранее сотрудником можно, но по истечении двух лет с момента его увольнения. Но даже это обстоятельство не позволит подменять трудовые отношения. А соблазн велик — платить 6% с самозанятого, или почти 40% (НДФЛ плюс взносы) с работника по ТД.

Так, налоговыми органами установлено, что работодатели используют самозанятых для получения необоснованной налоговой выгоды, а именно: подмены трудовых отношений, завышения суммы расходов, обналичиванию денежных средств.

В настоящий момент в Нижегородской области зарегистрировались в качестве самозанятых граждан уже более 42 тысяч физических лиц. Суммарный доход, который был получен самозанятыми гражданами, составляет более 5,2 млрд рублей.

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