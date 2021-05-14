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Квест от налоговиков: разгадай, чего они хотят в требовании

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Бухгалтеры рассказывают, что порой понять, чего хотят налоговики в своем требовании — тот еще квест. Проще позвонить исполнителю и узнать, чего они хотят.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Никогда такого не было, и вот опять ©. Здравствуйте всем. Прилетело требование касательно РСВ. Кто-нибудь сталкивался с таким?

Вот чего пишут: „СВ на ОМС за последние 3 м. отч. периода база для исчисления СВ умноженная на тариф, соотв. коду плательщика больше, чем количество ф.л., кот. нач. СВ на ОМС за последние 3 месяца отчетного периода*0,05“».

В комментариях пишут, что разгадать формулировки налоговиков — тот еще квест:

«Формулировки ФНС — это тот еще квест... Но я так поняла, спрашивают почему разница по количеству человек в разделах по тарифу 01 и тарифу 20. Возможно, какой-то сотрудник получает меньше МРОТ, а потому этот сотрудник в раздел по тарифу 20 не попадает».

Автор в ответ пишет, что у них все по одному тарифу.

Кто-то подобное требование получили:

«Получила аналогичное ТР, даже дочитывать не стала, ответила, как обычно — ошибок нет. Прислали письмо, в котором русским языком написали: у вас вот в этой строке вот такая цифра, чего быть не должно. Проверила, действительно, фигню какую-то прога зафигачила. Исправила, отправила, сохранила себе массу времени».

Автор на это отвечает:

«Они еще прицепили формулу расчета контрольного соотношения. Я сложил уплаченные СВ на ОМС, потом взял 5,1% от фонда з/п , и получилось разница в 1 копейку. У вас то же самое было? Не уж-то из-за этого весь кипишь».

Спрашивают у автора, есть ли в штате иностранцы:

«У вас есть иностранцы? На них ОМС не начисляют».

Автор пишет, нет иностранцев. И вообще, кроме него — никого нет.

«Нет. Я один единственный, и швец и жнец».

Советуют позвонить налоговикам и попросить разъяснить, чего они хотят:

«Я обычно им звоню и говорю — разъясните, что за ошибка. Бубнят, но говорят».

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