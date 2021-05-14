Тесты на руководящие должности на собеседовании: можно ли

Проведение тестирование не запрещено в ТК. Но любой труд должен быть оплачен. Если тестовое задание взято из реальной деятельности компании, то такую работу надо оплатить.

Прохождение тестов на IQ и аналогичных не подлежат оплате.

Для выбора кандидата на руководящую должность необходимы определенные деловые качества. Оценить их по записям в трудовой книжке проблематично. Поэтому многие компании дают тестовые задания. Чаще всего в виде шаблонных задач, ответы на которые помогут понять подход соискателя к управленческой задаче.

Если соискателю дали проверить настоящий договор или платежку на наличие ошибок, то такой труд надо оплатить, даже если кандидат не подошел на должность.

Суды поддерживают данное мнение. Если по тестовому заданию соискатель был фактически допущен к работе, но трудовой договор так и не был заключен, то работодатель обязан оплатить соискателю такой труд. Такой вывод дан в апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 04.04.2019 № 33-6133/2019 по делу № 2-3971/2018.