Учебный отпуск нельзя оформить на период производственной практики

Учебные отпуска предоставляются по справке-вызову. На период прохождения производственной практики справка-вызов не выдается.
По соглашению с работодателем обучающийся сотрудник может взять отпуск за свой счет.
Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.ру. Справка-вызов выдается студенту:
- для прохождения промежуточной аттестации;
- для прохождения итоговой аттестации.
На период производственной практики работодатель не обязан предоставлять обучающемуся работнику оплачиваемый отпуск, в том числе и учебный. Исключения могут быть предусмотрены локальными нормативными актами организации.