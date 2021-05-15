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Учебный отпуск нельзя оформить на период производственной практики

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Рубрика Трудовые отношения
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Учебные отпуска предоставляются по справке-вызову. На период прохождения производственной практики справка-вызов не выдается.

По соглашению с работодателем обучающийся сотрудник может взять отпуск за свой счет.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.ру.  Справка-вызов выдается студенту:

  • для прохождения промежуточной аттестации;
  • для прохождения итоговой аттестации.

На период производственной практики работодатель не обязан предоставлять обучающемуся работнику оплачиваемый отпуск, в том числе и учебный. Исключения могут быть предусмотрены локальными нормативными актами организации.

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