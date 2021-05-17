В апреле на 12% увеличилось общее число опубликованных вакансий

В сфере торговли увеличилось число вакансий на 16% в апреле по сравнению с мартом в этом году. Общее число вакансий выросло на 12%.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

«Рынок труда в России восстанавливается. Рост активности работодателей в апреле наблюдается во многих отраслях. Число компаний, публикующих вакансии, на сервисе „Работа.ру“ выросло на 15%, а общее количество новых вакансий увеличилось на 12%. Чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли — число новых вакансий увеличилось на 16%. В сфере транспорта и логистики вакансий стало больше на 11%. Также значительно выросло число предложений для специалистов в сфере производства и агропрома (на 10%), в сфере услуг (на 14%) и в строительстве (на 6%)», — говорится в исследовании.

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Чаще всего на сервисе в апреле в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Компании из сферы транспорта и логистики нуждались в водителях, грузчиках и комплектовщиках.

Среди специалистов в сфере производства и агропрома был высок спрос на слесарей, упаковщиков и сборщиков, в сфере услуг — на поваров, уборщиков и кассиров, а в строительстве — на слесарей, инженеров и сварщиков.

Кроме того, отмечается, что в апреле выросла активность соискателей на рынке труда. Чаще всего откликались на вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, грузчиков, продавцов-консультантов и охранников.