Налоговики рассылают письма предпринимателям, применяющим региональную льготу по УСН, и платят не 6% а 1%. Суть претензии — ИП в регионе только зарегистрирован, а деятельность ведет в другом регионе. Инспекторы предупреждают о доначислениях.

Рассказал Иван Кузнецов, налоговый эксперт, руководитель «Комплаенс Решения» на своей странице в Facebook.

«А вот и первые „приветы“ новым жителям Мурманской области, в статусе ИП с базой „доходы“, переехавшим с других регионов в 2020 году. Привет передают в рамках КНП.

Логика налоговиков такая: 1% — пониженная ставка, которая применяется только ИП, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Мурманской области в 2020-2022 годах. Если ИП зарегистрирован на территории Мурманской области, но не осуществляет там деятельность, применение ставки 1% неправомерно.

Позиция абсолютно предсказуемая, ждали. Ответили, ждем».

Суть написанного — в указанный период деятельность ИП на территории Мурманской области не осуществлялась, пониженная ставка 1% применена неправомерно. И просят КуДИР по операциям о полученных доходах в 2020 году.

В комментариях поинтересовались, как сумели зарегистрироваться.

«Интересно, что в итоге. А недвижимость (квартиру) в Мурманске покупали или в арендованной регистрировались?».