Работник отсутствовал на рабочем месте. Сколько человек должны подтвердить факт отсутствия

Для подтверждения факта отсутствия сотрудника на работе надо привлечь 3 и более свидетелей. Факт отсутствия на работе оформляется актом.

Если человек отсутствовал на работе, необходимо составить акт в присутствии 3 и более сотрудниками. Свидетели должны подписать данный акт.

При наличии на предприятии электронной системы входа-выхода можно взять выписку за день отсутствия сотрудника. Это документ будет дополнительным подтверждением факта отсутствия.

Составление акта об отсутствии на работе нужно не только для привлечения сотрудника к дисциплинарному взысканию. Данный документ может пригодиться, если с работником что-то случилось. Это подтвердит тот факт, что несчастный случай произошел не на работе.

Скачать образец акта об отутствии работника на рабочем месте.

Не стоит привлекать к ответственности в виде увольнения работника, если он отпросился из-за симптомов Covid. Суды могут восстановить его на работе и обязать работодателя выплатить среднедневной заработок за все дни вынужденного прогула.