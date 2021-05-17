Налоговики прислали требование, хотят КУДиР за 2020 год. Компания относится к пострадавшей отрасли, бухгалтер субсидию одну забыла в доходах указать. Теперь волнуется, как подать — сразу исправить, или как скажут?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Конечно, изгадить два последних дня отпуска смогла только налоговая. Прислала требование в субботу.

Детский клуб, пострадавшая отрасль, ООО на УСН 15%. Просят КУДиР за 2020, а я не включила в доходы одну субсидию — забегалась, к тому же не поменяется результат. Думала, приеду и переделаю все спокойно.Как считаете, отправлять ее как есть или все переделать, и тогда отправить?

Это требование, может у всех такое за год просят и я зря волнуюсь? Или это означает, что мы попали и надо все хвосты подчищать и готовить документы? Запросят все, что можно в самое ближайшее время? На прошлой работе из-за 7 раздела постоянно ксерили и отправляли кучу документов, но они может и не проверяли, а мы уже и ждали, и слали, и спокойно относились...

Кстати, вызывали директора из-за маленькой зарплаты в марте-отбились. И вот...».

В комментариях пишут, что, похоже всем присылают.

«Да, в этом году нам по УСН тоже прислали запрос: все документы по расходам запросили и КУДИР».

Автор пишет, что у них прямо все документы запросили:

«У вас прямо вот все документы — и договоры и накладные и акты? ведомости зарплаты-взносы и т.п.? и вы все отправляете и они проверяют и шлют потом решение? по НДС у нас просили, но сказали, что решения не ждите — „много вас таких, а налоговая одна, сама решит кого проверить и обычно не вас“... »

Кто-то советует все поправить, отправить корректировку и потом КУДиР.

«Всем присылают и не один год так. Я бы поправила все и отправила корректировочную декларацию. А потом бы максимально позже направила КУДиР».

А кто-то пишет, что есть же срок для ответа, чего было отпуск-то портить:

«Ну, вы сами-то себе отпуск бы не изгаживали. Прочитали и отложили до понедельника. У вас 5 рабочих дней (вроде не календарных) для ответа. Спокойно придёте и все сделаете».

Еще пишут, что есть слух, что у налоговиков специально по субсидиям спецбригаду сформировали:

«Знаю, что выделили спецбригаду на субсидии. Они крупняк ловят, но лучше не попадаться».