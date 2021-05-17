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Удержание по обязательным работам: за вычетом НДФЛ или нет

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Рубрика УК РФ
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Удержание из зарплаты по обязательным работам рассчитывается из сумм до удержания НДФЛ.

В «Красном уголке бухгалтера» был задан интересный вопрос:

Коллеги, подскажите, исполнительный лист на сотрудника. Удержание 10% по зп. обязательные работы. Считаем 10 % с начисленной суммы или с суммы после вычета НДФЛ?

 Ответ был дан сразу:

Если от ФСИН, то удержание производится от общей суммы начислений, за исключением оплаты периода нетрудоспособности, до исчисления НДФЛ. Если от суд.приставов, то после удержания НДФЛ.

Так как исполнительные документы на удержание из зарплаты осужденного, приговоренного к обязательным работам, выдают сотрудники ФСИН, то к ним применяется норма ст. 44 УИК.

Удержания по исполнительным документам исчисляется исходя из начисленной зарплаты до удержания НДФЛ

Автор вопроса отмечает, что сомнения возникли из-за автоматического начисления в 1с.

Ну вот так и считало в прошлом году, а в этом почему-то 1с стала после вычета НДФЛ.

А кто-то отметил, что один раз уже так ошибся, проблем было много:

Я как-то притормозила и удержала после вычета НДФЛ. Ой, что было. С ФСИН теперь очень осторожна. Объяснительную писали, каялись. Заместителю прокурора города. О том, что незамедлительные меры приняты, урон бюджету не нанесен, все перечислили.

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