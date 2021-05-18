Налогового инспектора будут судить за ложные сведения. Она поспособствовала уходу от налогов аж на 130 тыс.рублей

В Челябинской области будут судить налогового инспектора за содействие в уходе от уплаты налогов коммерческой организацией.

Следственные органы Челябинской области сообщили что завершено расследование уголовного дела в отношении налогового инспектора одной из инспекций г. Магнитогорска, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) ч.1 ст.307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

По версии следствия, инспектор внесла заведомо ложную информацию об изменении объекта налогообложения, и это повлекло уклонение от уплаты налогов одной из компаний в размере 130 тысяч рублей. При этом в суде она дала ложные показания.

Преступление выявлено сотрудниками ФСБ, сообщается на сайте СК.