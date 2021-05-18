👀 Финансовые компании заставят сливать данные налоговикам. Иначе штраф до 300 тысяч

Поправки в НК, недавно внесенные в ГД, должны заставить финансовые организации предоставлять более полную информацию о своих клиентах. В данный момент налоговики могут лишь запросить информацию по той или иной сделке.

Правительство намерено привести в соответствие с рекомендациями ОЭСР нормы НК по противодействию уклонению от налогов.

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» № 1171868-7, внесен 14 мая.

«Законопроектом предусматривается установление ответственности организации финансового рынка за непредставление в результате намеренных действий (бездействия) информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, за представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации по запросу организации финансового рынка в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, уточнение термина „финансовые активы“» — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, за невыполнение этих требований компания должна будет платить штраф от 20 000 до 300 000 руб.

Самые крупные штрафы предусматриваются за нарушение сроков предоставления информации, минимальные — за предоставление неполной или недостоверной информации клиентом такой организации в отношении самого себя.

За невключение финансовой информации о клиентах в данные, предоставляемые налоговикам, предусмотрен штраф в 50 000 руб. ;

; За предоставление неполной или недостоверной информации — штраф 25 000 руб. ,

, За ее утаивание — штраф 100 000 руб.

Также поправками уточняется понятие «финансовый актив», к которому следует относить:

деньги,

ценные бумаги,

производные финансовые инструменты,

доли в компаниях,

права требования по договорам страхования,

и любые другие активы, «которые могут быть приняты от клиента или размещены организацией финансового рынка для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента».

Исключение составит лишь недвижимое имущество, драгоценные металлы и ценности из банковских сейфов.

Поправки прокомментировал Алексей Артюх, партнер «Taxology Russia», на своей странице в Facebook.

«Ведомости сегодня пишут об инициативе по прямому „сливу“ всех клиентских досье, собираемых финансовыми организациями в рамках политик KYC, в ФНС. Сам законопроект пока на сайте Госдумы не появился (уже есть, прим. ред.), но если это правда — все наши предыдущие похороны банковской тайны окажутся невинными цветочками...».

Поправки только внесли в Думу, посмотрим, в каком виде они из нее выйдут.