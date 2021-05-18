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ИП могут получить пособие по безработице

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Пособие по безработице выплачивается предпринимателям после снятия регистрации в качестве ИП.

Такое разъяснение дано в письме Минтруда от 19.04.2021 № 16-1/ООГ-2387. Пособие по безработице выплачивается безработным через биржу труда. Для получения такого пособия ИП должен прекратить деятельность и стать на биржу.

Пособие выплачивается в минимальном размере, то есть 1 500 руб. в месяц.

По мнению Минтруда, так как ИП работал сам на себя, его не могут признать уволенным. Следовательно, прекращение деятельности предпринимателя относится к иным случаям признания безработных для определения размера пособия по безработице.

Встать на учет в центр занятости можно дистанционно до 31.07.2021.

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