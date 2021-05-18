Налоговики хотят пояснений. Грозят доначислением НДС и блокировками счетов

Налоговики прислали требование, нашли несоответствие между имеющейся у них информацией и корректировкой за 4 кв. 2020 года. Что им ответить?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Добрый день, коллеги, бывалые, отвечающие на раз, два по требованиям ИФНС.

Как корректно ответить им, что проходит по выписке о поступлениях не значит, должно облагаться. И какие документы им предоставить. Был приход по сублицензионному договору на использовие ПО, только по этому? Или по каждому приходу?».

В комментариях пишут:

«Напишите,что согласно ст. НК налоговой базой по НДС является ..., произведена дополнительная проверка декларации, ошибок не обнаружено. Если продавали что то без НДС — раздел в декларации по НДС должен быть заполнен какой-то, не помню номер. Вы заполняли?»

Автор на это отвечает:

«Спасибо, да я указывала в разделе 7 доход от сублицензионного договора из расчета срока пользования. И он меньше, естественно, чем приход».

Кто-то пишет, что, возможно, было поступление дебиторки или возвраты.

«Возможно, у вас было поступление дебиторки (которая по начислению), возвраты различные и прочее. Это я бы тоже расписала».

Автор пишет, что все указала:

«Да, я так и писала, что погашение дебиторской задолженности и налоги были оплачены ранее, найду — сброшу ответ на требование».

Вот более обстоятельный комментарий:

«Требование конечно крайне небрежно написано, плюс с некорректными нормативными ссылками, но в целом, что хотят — понятно, и право на это вобщем-то имеют.

По п. 6 ст. 88 вправе просить документы по льготе по ст. 149 по вашим поступлениям за использование ПО. Имеют право запросить: договор и доки к нему (акты передачи прав, ваш сублиценз. и основной лиценз. дог. и т п ).

По п. 3 ст. 88 они выявили несоответствие между информацией, имеющейся в их распоряжении (платежками) и сведениями, представленными вами. Факт, что НДС по отгрузке и т.д. в данном контексте не играет роли. По этому пункту 3 ст. 88 вы должны написать пояснения.

Резюме: в данном случае сработали оба пункта ст. 88. Можно сразу написать пояснение по сублицензионным поступлениям (не более того) и приложить соответствующие доки.

А можно придраться к криво написанному требованию и попросить вежливо уточнить его и расписать как положено в четком соответствии со ст. 88 и требованиями Приказа ФНС 628@, содержащего правила оформления подобного требования».