Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Вечные требования налоговиков. Занижают ли они вашу самооценку?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтеры
Версия для печати

Составление требований к предоставлению пояснений – это работа налоговиков. Бухгалтерам не стоит принимать такое поведение «на свой счет».

Новость про требования налоговиков, которые стопками приходят бухгалтерам, набирает обороты. Некоторые уже начали комментировать ее:

Тоже получаем много абсурдных требований. При созвоне с инспекторами слышим уставшие голоса. После чего создается впечатление, что происходит какая-то бесконечная имитация бурной деятельности, бесцельная и бессмысленная...

Кто-то на такое поведение ФНС реагирует спокойно:

Реагируем как на доп работу, к той что уже итак много. Бывают абсурдные требования ни о чем, бывают адекватные с реальными ошибками.

Другие перестали переживать и направляют ответы в свободной форме:

Сканирую кучи документов, которые там даже не читают. Я себя уже и не утруждаю описями и сопроводительными письмами, просто сканы посылаю, какие есть.

Кто-то негодует от невозможности связаться с налоговиками:

В нашу налоговую дозвониться вообще невозможно. Самое не приятное в этом, что забрасываются задания гендира, которых всегда как из рога изобилия и начинаются ответы на требования.

Другие же встали на сторону инспекторов ФНС:

В ответ услышала такой же усталый голос «да всё понимааааем, да мы сами в отчетном периоде, тоже чуть ли не ночуем на работе». Ну ок, раз все понимающие и всем хочется себе жизнь упростить, говорю: «давайте придумаем как это сделать».
Онлайн-курс
Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП
Несмотря на производную от слова «просто», упрощенка не так проста, как кажется
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама