Вечные требования налоговиков. Занижают ли они вашу самооценку?

Составление требований к предоставлению пояснений – это работа налоговиков. Бухгалтерам не стоит принимать такое поведение «на свой счет».
Новость про требования налоговиков, которые стопками приходят бухгалтерам, набирает обороты. Некоторые уже начали комментировать ее:
Тоже получаем много абсурдных требований. При созвоне с инспекторами слышим уставшие голоса. После чего создается впечатление, что происходит какая-то бесконечная имитация бурной деятельности, бесцельная и бессмысленная...
Кто-то на такое поведение ФНС реагирует спокойно:
Реагируем как на доп работу, к той что уже итак много. Бывают абсурдные требования ни о чем, бывают адекватные с реальными ошибками.
Другие перестали переживать и направляют ответы в свободной форме:
Сканирую кучи документов, которые там даже не читают. Я себя уже и не утруждаю описями и сопроводительными письмами, просто сканы посылаю, какие есть.
Кто-то негодует от невозможности связаться с налоговиками:
В нашу налоговую дозвониться вообще невозможно. Самое не приятное в этом, что забрасываются задания гендира, которых всегда как из рога изобилия и начинаются ответы на требования.
Другие же встали на сторону инспекторов ФНС:
В ответ услышала такой же усталый голос «да всё понимааааем, да мы сами в отчетном периоде, тоже чуть ли не ночуем на работе». Ну ок, раз все понимающие и всем хочется себе жизнь упростить, говорю: «давайте придумаем как это сделать».