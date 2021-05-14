😰 Требования налоговиков понижают самооценку бухгалтеров?

Бухгалтеры жалуются, что прилетающие требования от налоговой сильно понижают самооценку, поскольку на каждое требование реагируют, как на свою собственную ошибку.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Никак не могу отделаться от дурацкого ощущения, что если приходят налоговые требования — это мои косяки и недоработки. Наверное, потому что раньше много лет работала без этого, а теперь требования идут непрерывной лавиной, абсолютно бредовые:

„У вас произошло отчуждение автотранспорта, где налоги?“.

„Автотранспорт не отчуждался, стоит на балансе“.

„Почему расходы в налоговом учете не совпадают с бухгалтерским?“.

„Потому что в ПБУ одни правила, в НК другие“.

„Почему не списываете просроченную дебиторку и кредиторку?“.

„Потому что фирме 1 год, ещё ничего не просрочили“.

„Поясните и расшифруйте вот эти цифры в налоговой декларации“.

„Не представляется возможным, потому что таких цифр данная налоговая декларация не содержит“.

И так далее, и тому подобное.

Коллеги, вы уже привыкли и воспринимаете этот бред неотъемлемой частью работы? Я что-то пока ещё подергиваюсь глазиком».

В комментариях пишут:

«После того, как в фирму пришло несколько бестолковых требований, я написал письмо в вышестоящую налоговую с просьбой провести служебную проверку в отношении сотрудников, выписавших подобные требования. Не знаю совпадение или нет, но после этого требования перестали приходить».

Кто-то пишет, что пару лет дергалась на сообщения о требовании.

«Дергалась года 2, как только приходило сообщение на телефон „поступило требование“. Уже колбасило... Но потом я много в своей жизни переосмыслила и поняла, что это не стоит моих нервов. И все, спокойно открываю, пару дней обдумываю ответ, пару дней готовлю и все спокойно и без нервов».

А у кого-то, наоборот, качественные требования приходят:

«У нас приходят очень качественные требования, к сожалению они редко ошибаются. Но не дергаемся, так как понимаем, что можно исправить и жизнь одна».

Вот еще мнение, что все ошибаются:

«Я себя приучила, что в налоговой заложены программы на контрольные соотношения и если не проходит автоматом прилетает требование. Ну и ошибаться мы можем, особенно с постоянно меняющимся законодательством. Как говорил мой директор по экономике „Не ошибается тот, кто не работает“. Но в последнее время количество требований реально увеличилось».

Коллеги, а вы как реагируете на требования?