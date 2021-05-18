💡 20 мая – последний день сдачи уведомления о контролируемых сделках

Последний день сдачи уведомления о контролируемых сделках за 2020 год – 20 мая 2021 года.

Об этом напоминает ФНС. Уведомление можно направить в электронном виде либо на бумажном носителе. Уведомление сдается по утвержденной форме.

Скачать форму уведомления о контролируемых сделках.

Штраф на организацию за несвоевременную сдачу данного уведомления – 5 000 рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей.

Контролируемыми сделки – сделки между взаимозависимыми лицами и другие, приравненные к таким, при соблюдении суммовых и других критериев. Более подробно о контролируемых сделках можно прочесть в этой новости.