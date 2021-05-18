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Жена военного имеет право на отпуск вместе с мужем

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Рубрика Трудовое право
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Отработав на новой работе всего 4 месяца, женщина захотела уйти в отпуск, чтобы отдохнуть вместе со своим супругом, который является военным. Работодателя такая перспектива не обрадовала, и он предложил взять 14 дней отпуска без содержания, что не устраивает сотрудницу, которая хочет полноценный отпуск.

В этой ситуации разбирался Роструд.

Там пояснили, что работодатель не прав. В соответствии с пунктом 11 статьи 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» отпуск жены военного может быть использован одновременно с отпуском супруга.

Если работодатель будет сопротивляться, можно пожаловаться на него в Трудинспекцию.

Отпуск для жены военнослужащего: важные нюансы

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