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👍 SWIFT успокоила ЦБ: отключать Россию от системы не планируют

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Рубрика Банки
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Международная платежная система SWIFT подтвердила ЦБ, что отключать Россию от системы не планируют, и продолжат работать с нашей страной в штатном режиме.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову.

«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», — сказала она.

На «Клерке» комментировали возможные последствия, если страну отключат от SWIFT.

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