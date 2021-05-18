👍 SWIFT успокоила ЦБ: отключать Россию от системы не планируют

Международная платежная система SWIFT подтвердила ЦБ, что отключать Россию от системы не планируют, и продолжат работать с нашей страной в штатном режиме.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову.

«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», — сказала она.

На «Клерке» комментировали возможные последствия, если страну отключат от SWIFT.