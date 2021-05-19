Налоговики предлагают компании ликвидироваться из-за отсутствия налоговых поступлений. Или уточниться. А в другом кейсе человеку отказали в регистрации в качестве директора, поскольку налоговики решили, что он не обладает информацией о хозяйственно-финансовой деятельности фирмы.

Поделился налоговый юрист Константин Чупырь на своей странице в Facebook.

«Заплати налоги или умри.

„...Вашей организацией в Инспекцию представлены налоговые декларации в период 2020 года с исчисленной к уплате в бюджет Российской Федерации суммой налога в размере 0 рублей. Исходя из вышеизложенного, Инспекция предлагает Вашей организации рассмотреть вопрос уточнения своих налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость либо рассмотреть вопрос прекращения деятельности Вашей организации в добровольном порядке“. С любовью, ИФНС N 36 по городу Москве.

PS: Подросло молодое поколение налоговых инспекторов, искренне убежденных, что бизнес — это их личная корова. Все по-деловому: сказали дать молока; не дала — на скотобойню».

Это, что называется, для разогрева. А дальше он описывает другой кейс. Там налоговики отказали директору в регистрации, поскольку решили, что у него для этого нет должной квалификации.

«Незачет для директора. Налоговые инспекции принимают экзамены у кандидатов в руководители фирмы.

Единственный участник общества назначил генерального директора фирмы, которая подала документы в налоговую инспекцию. Инспекция вызвала кандидата в директоры, допросила ее.

В ходе допроса инспекторы вдруг четко поняли: кандидат не владеет информацией о хозяйственно-финансовой деятельности фирмы, даже простой инспектор знал о своей подконтрольной коровке больше. После чего приняли единственное возможное в этой ситуации спасительное для бизнеса и бюджета страны решение — отказать в регистрации изменений в ЕГРЮЛ в части назначения нового генерального директора.

Учредитель, увы, заботы не оценил и потребовал в суде генерального директора зарегистрировать. Суд тоже с инспекцией не согласен:

„Законом № 129-ФЗ не предусмотрено такое основание для отказа в государственной регистрации юридического лица, как отсутствие опыта в сфере предпринимательской деятельности у его руководителя. Оценка наличия или отсутствия опыта не входит в компетенцию заинтересованного лица, носит относительный и предположительный характер, а также не исключает восполнение новым руководителем недостатка знаний и навыков путём обучения и привлечения специалистов и консультантов“.

Постановление АС Северо-Западного округа от 22.01.2021 по делу № А21-15305/2019».

Постановление можно скачать во вложении.