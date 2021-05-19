Поправки в пенсионное законодательство одобрены Советом Федерации

Совет Федерации сегодня одобрил закон, направленный на упрощение реализации права граждан на назначение и выплату пенсий, социальных доплат к пенсиям.
В частности, законом предусмотрен беззаявительный порядок назначения пенсий.
Это касается:
- назначения досрочных пенсий для безработных граждан предпенсионного возраста по предложению ЦЗН;
- установления федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям;
- страховых пенсий по инвалидности, социальных пенсий по инвалидности;
- возобновления выплаты накопительной пенсии в случае возобновления срока действия документа, выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в РФ;
- перерасчета размеров пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности, установленных гражданам из числа космонавтов, в связи с установлением им I группы инвалидности, либо достижением ими возраста 80 лет.
О других нововведениях читайте в нашей обзорной статье «Много поправок в пенсионное законодательство: обзор принятого законопроекта».