Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Поправки в пенсионное законодательство одобрены Советом Федерации

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Пенсии
Версия для печати

Совет Федерации сегодня одобрил закон, направленный на упрощение реализации права граждан на назначение и выплату пенсий, социальных доплат к пенсиям.

В частности, законом предусмотрен беззаявительный порядок назначения пенсий.

Это касается:

  • назначения досрочных пенсий для безработных граждан предпенсионного возраста по предложению ЦЗН;
  • установления федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям;
  • страховых пенсий по инвалидности, социальных пенсий по инвалидности;
  • возобновления выплаты накопительной пенсии в случае возобновления срока действия документа, выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в РФ;
  • перерасчета размеров пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности, установленных гражданам из числа космонавтов, в связи с установлением им I группы инвалидности, либо достижением ими возраста 80 лет.

О других нововведениях читайте в нашей обзорной статье «Много поправок в пенсионное законодательство: обзор принятого законопроекта».

📌 Реклама
Онлайн-курс
Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами
Научитесь управлять бухбизнесом так, чтобы он развивался
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама