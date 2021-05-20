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📢 Как заставить налоговиков присылать сообщения по какому-то одному каналу связи?

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Рубрика Бухгалтерия
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Налоговики присылают обращения то через оператора связи, то через личный кабинет. При этом, они не дублируются на разных каналах. Бухгалтеры в недоумении.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«Мы сделали личный кабинет на сайте налоговой, и они как-то странно стали высылать обращения в наш адрес. То шлют через Контур, и в личном кабинете не видно, то шлют в личный кабинет и не высылают в Контур. Вы сталкивались с таким и что-то смогли сделать?».

В комментариях пишут, что налоговики пишут по такой логике:

«Когда у юрлица несколько операторов связи, то электронная депеша из налоговой автоматически идёт по последнему адресу вашей отправки им. Возможно и здесь такая логика».

Автор пишет, что у них один оператор.

«У меня один оператор связи. И он ничего не получил».

Кому-то все прилетает только в ЛК, а по ТКС — нет.

«Скайнет захватил налоговую. Мне вообще не шлют требования и решения через оператора ТКС. Только в ЛК появляются. Так неудобно».

Автор пишет, что если все так и будет, придется от ЛК отказаться.

«Ну, если так будет продолжаться, то проще отказаться от личного кабинета. Он слишком неудобный, вообще не вижу в нем смысла тогда».

Посоветовали написать жалобу.

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