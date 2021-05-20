Как бухгалтеру учесть новые расходы: покупку на Авито, оплату рекламы в Гугл и другие

Для учета расходов в налоговом учете нужны подтверждающие документы. Их можно запросить при покупке через сайт.

Очень интересный и большой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера». Мы разбили его на 2 части.

Первая часть вопроса – покупка товаров через авито:

«Коллеги, директор тут озадачил. Хочет купить плоттер на Авито, цена вопроса примерно 15-20 тыс. Новый в магазине в 2,5 раза дороже, и модели уже не те. Как учесть такие затраты? Покупка у частного лица. Составить договор?»

Кто-то ответил просто:

«Акты от КЕХ еКоммерц».

Сайт Авито принадлежит ООО «КЕХ еКоммерц».

Другие предложили оформить договор купли-продажи с продавцом:

«Купить у знакомого физика. Ну, сделать вид, что купили. По итогам года сдать за него 3-НДФЛ, заявив имущественный вычет. Всё».

А кто-то обратил внимание, что предварительно надо определиться для чего была куплена вещь. А потом уже решать, учитывать расходы или нет:

«Но опять, смотря, что покупали. Если диван домой, то 13 процентов надо начислить и удержать. Как доход».

Вторая часть вопроса:

«Вот оплачивает директор с корпоративной карты какие-то услуги, например, рекламу в гугле или ещё что-то такое. Ну, допустим, документов нет, и я это просто не учитывают. Или с корпоративной карты за интернет, но договор оформлен не на компанию, а на директора, и переоформлять смысла нет, все сидят на удаленке по домам, такая специфика услуг (ай-ти). Это как, просто не берём в расходы, и все?»

Кто-то отметил:

«Гугл выдаёт документы. А вот Фейсбук нет. Можно с аккаунта распечатать. Но вот не знаю. Но если нет доков, то не включаем в затраты. Я ставлю на 91».

Оплата интернета тоже не проблема: