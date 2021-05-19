А вы «за» или «против» нового пособия для беременных?

Новое пособие для беременных вызвало большой ажиотаж. Обсуждения и споры на тему выплаты не прекращается до сих пор.
Самый обсуждаемый вопрос – почему только малоимущим беременным.
«Опять несправедливость: вкалываешь перед декретом, чтоб получить хорошие декретные, а пособия дают только малоимущим. Да никому пособие даже в 1000 руб. не будет лишним. Но почему-то малоимущие в приоритете. Напоминает - бездарям надо помогать, а талантливые сами пробьются».
Кто-то даже резко высказался в отношении нового пособия:
«Т.е. плодим нищету и приплачиваем?.. О-о. Разумнее было бы наоборот, мотивировать благосостояние семьи увеличивать, а не за счёт пособий и детей жить\выживать».
Некоторые против такого пособия. Они переживаю, что пособие могут использовать для наживы:
- «Зато желающих в разы прибавится. Не удивлюсь ,что число фиктивных разводов увеличится и число малообеспеченных резко увеличится.)».
- «Мне кажется, это очень плохой закон, ибо условия очень привлекательные для маргиналов, которые потом будут избавляться от ненужных детей».
Но есть и те, кто спокойно отнесся к новому пособию. И даже «за» его введение:
«Что все так распереживались? Пособие, как пособие, может, кому-то хоть чуть-чуть поможет. В основной массе никому не пригодится. Борьба с бедностью идет. Рождаемость это не увеличит, молодежь сейчас такой фигней не купишь».
А вот и опрос:
Комментаторы ни раз спорили между собой:
- «Ок, президент пытается поднять рождаемость. А детские сады и школы для этих детей кто будет строить?»
- «Что? Вот этим пытается? То женщине нужно было получить справку и отнести ее работодателю. Теперь надо будет собирать тонну справок и носиться по пенсионным фондам. Будет особенно здорово, если регион проживания не совпадает с регионом прописки»
- «Вот на вас не угодишь. Резко подняли пособие, так опять все не так. Лучше всем по 700 рублей один раз отвалить и все? Так что ли? Может люди сами будут решать, надо им возиться со справками или нет? Получать то пособие никого не заставляют»