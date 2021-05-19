🍦 Около 40% производителей мороженого не успевают до 1 июня с организацией маркировки

До 40% российских производителей мороженого могут к 1 июня не успеть организовать маркировку своей продукции из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования.

Об этом говорилось на совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут, пишет «Коммерсантъ».

Представитель оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) заявил, что полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну-три недели, остальные «не выходят на связь».

В связи с этим на совещании обсуждалась возможность до августа не штрафовать компании за отсутствие маркировки.

Ситуацию прокомментировал Борис Титов.

«Почти 40% российских производителей мороженого опасаются, что к 1 июня не успеют организовать маркировку своей продукции. Причиной стали сложности с поставкой и монтажом необходимого иностранного оборудования. Производители предложили властям ввести до августа мораторий на штрафы за отсутствие маркировки. Вопрос обсуждается.

Просто поразительное умение регуляторов парализовать отрасль перед сезонным пиковым спросом.

Такое случалось уже много раз, были „разборы полётов“, встречи чиновников с экспертами, обещания — никогда впредь. «…и, вот, опять». По легендарной цитате Черномырдина».