Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Директор захотел стать ИП-управляющим. Какие риски?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтеры
Версия для печати

Исполнять обязанности руководителя ООО может ИП-управляющий. Но ФНС ставит такие компании «на контроль». Особенно если трудовые отношения с рукододителем перевели в управляющего ИП.

Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Вопрос по ИП-управляющему. Руководитель хочет уволиться с должности гендира, чтобы управлять организацией через ИП-управляющего. Все почитала и документы разработали. Но нет опыта в данном вопросе».

Большинство комментаторов отметили, что это плохое решение:

«Не делайте так. Это плохая оптимизация».

Кто-то обратил внимание, что ФНС может переквалифицировать такие отношения в трудовые:

«ФНС держит ИП-управляющих на контроле. При наличии претензий ФНС, вам в два счета все переквалифицируют в трудовые правоотношения и доначислят взносы, судебные решения последних лет все в пользу налоговиков».

В отношении переквалификации бывшего руководителя в ИП-управляющего дополнительно отметили:

  • «Если был гендиром, а стал ИП-управляющий, то уже под подозрением. А если он ещё и единственный учредитель…»
  • «Да, при таком варианте это ловится в 5 минут. Управляющим ИП надо назначать человека, который до этого не состоял с конторой в трудовых отношениях».

Было и мнение, что переоформление возможно, но только при одном условии:

«Если у ИП будут ещё клиенты, то все пройдёт на ура. Но если ваша организация будет единственной, то, по моему мнению, это голая оптимизация и спора с налоговой вам не избежать».

В комментариях завязался даже интересный диалог в отношении обоснования такого решения:

  • «Нужно приготовить весомое обоснование чего вдруг не устроило продолжение работы по трудовому договору».
  • «Мотивация. Работать не по графику. И в перспективе роста дохода. Постепенного, конечно».
  • «Это всё и в рамках трудового возможно с точки зрения налоговой. Плохо они относятся, когда тот же гендир на ИП поменялся».
Онлайн-курс
Как выбрать налоговый режим и форму бизнеса. Сравниваем ИП, самозанятых и ООО
Защититесь от доначисления налогов из-за неправильного выбора
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама