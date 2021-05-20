Исполнять обязанности руководителя ООО может ИП-управляющий. Но ФНС ставит такие компании «на контроль». Особенно если трудовые отношения с рукододителем перевели в управляющего ИП.

Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Вопрос по ИП-управляющему. Руководитель хочет уволиться с должности гендира, чтобы управлять организацией через ИП-управляющего. Все почитала и документы разработали. Но нет опыта в данном вопросе».

Большинство комментаторов отметили, что это плохое решение:

«Не делайте так. Это плохая оптимизация».

Кто-то обратил внимание, что ФНС может переквалифицировать такие отношения в трудовые:

«ФНС держит ИП-управляющих на контроле. При наличии претензий ФНС, вам в два счета все переквалифицируют в трудовые правоотношения и доначислят взносы, судебные решения последних лет все в пользу налоговиков».

В отношении переквалификации бывшего руководителя в ИП-управляющего дополнительно отметили:

«Если был гендиром, а стал ИП-управляющий, то уже под подозрением. А если он ещё и единственный учредитель…»

«Да, при таком варианте это ловится в 5 минут. Управляющим ИП надо назначать человека, который до этого не состоял с конторой в трудовых отношениях».

Было и мнение, что переоформление возможно, но только при одном условии:

«Если у ИП будут ещё клиенты, то все пройдёт на ура. Но если ваша организация будет единственной, то, по моему мнению, это голая оптимизация и спора с налоговой вам не избежать».

В комментариях завязался даже интересный диалог в отношении обоснования такого решения: