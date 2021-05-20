Исполнять обязанности руководителя ООО может ИП-управляющий. Но ФНС ставит такие компании «на контроль». Особенно если трудовые отношения с рукододителем перевели в управляющего ИП.
Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:
«Вопрос по ИП-управляющему. Руководитель хочет уволиться с должности гендира, чтобы управлять организацией через ИП-управляющего. Все почитала и документы разработали. Но нет опыта в данном вопросе».
Большинство комментаторов отметили, что это плохое решение:
«Не делайте так. Это плохая оптимизация».
Кто-то обратил внимание, что ФНС может переквалифицировать такие отношения в трудовые:
«ФНС держит ИП-управляющих на контроле. При наличии претензий ФНС, вам в два счета все переквалифицируют в трудовые правоотношения и доначислят взносы, судебные решения последних лет все в пользу налоговиков».
В отношении переквалификации бывшего руководителя в ИП-управляющего дополнительно отметили:
- «Если был гендиром, а стал ИП-управляющий, то уже под подозрением. А если он ещё и единственный учредитель…»
- «Да, при таком варианте это ловится в 5 минут. Управляющим ИП надо назначать человека, который до этого не состоял с конторой в трудовых отношениях».
Было и мнение, что переоформление возможно, но только при одном условии:
«Если у ИП будут ещё клиенты, то все пройдёт на ура. Но если ваша организация будет единственной, то, по моему мнению, это голая оптимизация и спора с налоговой вам не избежать».
В комментариях завязался даже интересный диалог в отношении обоснования такого решения:
- «Нужно приготовить весомое обоснование чего вдруг не устроило продолжение работы по трудовому договору».
- «Мотивация. Работать не по графику. И в перспективе роста дохода. Постепенного, конечно».
- «Это всё и в рамках трудового возможно с точки зрения налоговой. Плохо они относятся, когда тот же гендир на ИП поменялся».