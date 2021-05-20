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Налоговики считают, что требование компания получила и не ответила. А компания его не получала

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики утверждают, что отправляли требование заказным письмом. Хотя компания все письма на почте получает, и его там не было. Как отбиться от претензий инспекции за непредоставление сведений?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация: налоговая прислала акт за непредставление сведений по встречной проверке. Якобы отправляли требование заказным письмом. Мы, соответственно, требование не получали. Может кто-то писал по такому поводу возражения? Или образец есть? Буду очень благодарна».

В комментариях усомнились по поводу целесообразности возражений.

«Вам к юристу надо с таким вопросом. Необходимо взять трек-номер в налоговой, убедиться в отправке письма. И если они действительно вас надлежащим образом уведомили, то оспорить ничего не получится, хоть запишитесь возражениями. Это ваша проблема в неполучении письма. Но этим надо серьезно заниматься. А образец вам не поможет».

На это автор возразила, что все письма они получают, а налоговая вообще все по ТКС шлет. Кроме именно этого требования.

«Мы все письма получаем/забираем) и налоговая всё всегда присылала по ТКС. Почему они вздумали это злосчастное требование слать почтой непонятно».

Посоветовали запросить свое почтовое отделение:

«Вот это вообще не понятно. Тогда тем более пусть докажут отправку! Сделайте запрос в почтовое отделение своё, они вам тоже могут дать справку, приходило что-то на ваше имя или нет. И возражения в ИФНС в свободной форме».

Кто-то шутит:

«Все, что налоговая отправила, считается на 6-ой день полученным».

А вообще, советуют на прием к начальнику инспекции записаться и сходить:

«Налоговая могла ошибиться. Я когда хотела записаться к начальнику на прием, секретарь уточнила по какому вопросу. Я объяснила. Выяснилось, что налоговая отправила не нам, а другому контрагенту. Так что звоните, записывайтесь на приём. Идти не придется, все решат по телефону».

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