Если человек сейчас впервые устраивается на работу, ему нужно автоматом заводить электронную трудовую книжку. А если у него уже есть бумажная, а в прошлом году он не работал?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Если мы берем на работу сотрудника, а у него это самое первое место работы, трудовая книжка по-умолчанию электронная же? Бумажную можно даже не заводить и бланк не тратить? Только галочку в СЗВ-ТД ставим и все?».

В комментариях кто-то однозначно пишут «да». А вот более подробно:

«По умолчанию трудовая книжка бумажная. ЭТК появляется исключительно по заявлению работников. За исключением работников, впервые устраивающихся на работу».

Еще один важный вопрос — как обозначить в СЗВ-ТД тот факт, что человек с первых дней своей трудовой деятельности будут иметь электронную трудовую книжку? Такой отметки в форме не предусмотрено. Между тем участница группы выясняла этот вопрос в ПФР и поделилась ответом с коллегами.

«Похоже, в законодательстве однозначного ответа нет. Я звонила в ПФР, мне там сказали, в СЗВ-ТД на приём указать заявление на электронную ТК датой приёма. Само заявление с работника не требовать».

У кого-то ситуация немного другая, у работников есть бумажные трудовые:

«Да, возник такой вопрос. Сотрудник приходит в 2021 г. подаем СЗВ-ТД. А он должен писать заявление на электронную трудовую или бумажную? Как правило, такие сотрудники в 2020 году нигде не работали и ничего не писали (у них есть бумажные трудовые) или на всех скопом потом сдать в конце года?».

Все разъяснили в этом комментарии:

«А что вы собрались сдавать в конце года? СЗВ-ТД сдается по кадровому мероприятию. Зачем писать заявление на бумажную трудовую? Откуда такое желание у людей собирать ненужные бумажки? У работника и так по умолчанию бумажная. И останется такой, если он не напишет заявление на ЭТК».