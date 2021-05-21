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🍔 Более трети московских «Макдоналдсов» работали с нарушениями. Два уже опечатали

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Рубрика Экономика России
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Роспотребнадзор с 17 по 18 мая проверил столичную сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Проверено 83 предприятия, в 33 выявили нарушения, два опечатали.

Выявили следующие нарушения:

  • не соблюдается социальная дистанция;
  • отсутствует термометрия на входе;
  • нет контроля наличия масок и перчаток, при их отсутствии — не предлагаются;
  • нет контроля за уборкой помещения и столов;
  • нет санитайзеров и дезинфицирующих салфеток для посетителей;
  • нет документов по проведению дезинфекции вентиляции;
  • не организован централизованный сбор использованных СИЗ;
  • не предоставлена информация о работниках, переболевших COVID и прошедших вакцинацию.

По фактам выявленных нарушений составлено 33 протокола об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, в том числе за многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлено 2 протокола о временном запрете деятельности ресторанов ООО «Макдоналдс» (ул. Хабаровская, д.15, стр.1) и ЗАО «Москва-Макдоналдс» (ул. Зеленодольская, д.38). Указанные предприятиия общественного питания опечатаны, материалы направлены в суд.

По материалам сайта ведомства.

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