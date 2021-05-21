Неиспользованные отгулы при увольнении не оплачиваются. Хотя суды порой считают по-другому

При увольнении работника неиспользованные отгулы не оплачиваются. Но лучше предоставить отгул до увольнения.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф. Компенсация за неиспользованные отгулы не начисляется, так как они не подлежат оплате согласно ч. 4 ст. 153 ТК.

Однако ответ Роструда не полный. При ответе не учли судебную практику по данному вопросу.

Трудовым законодательством не урегулирован вопрос о компенсации неиспользованных отгулов. Но в ст. 153 ТК указано, что работа в выходной день должна оплачиваться в двойном размере.

По заявлению сотрудника можно представить ему дополнительный выходной вместо оплаты труда в двойном размере. В этом случае работа в выходной день оплачивается в одинарном размере, а дни отгула не подлежат оплате.

Если уволенный сотрудник обратиться в суд, то работодателя могут обязать выплатить ему двойной размер оплаты труда за день работы в выходной. Судебная практика в этом случае неординарна.

Чтобы не возникли споры с работником, лучше представить ему положенный день отгула до увольнения.